الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد فشل وقف إطلاق النار.. أردوغان: مجلس الأمن لم يف بالتزاماته

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، ان مجلس الأمن لم يف بالتزاماته من جديد.

جاء ذلك عقب الاعلان عن فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على المشروع البرازيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حق النقض الفيتو 

 

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وقالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن السفيرة ليندا توماس جرينفيلد: "نعم، القرارات مهمة،  ونعم، يجب على هذا المجلس أن يتحدث علناً". 

وتابعت: "الإجراءات التي نتخذها يجب أن تستند إلى الحقائق المتعلقة بدعم جهود الدبلوماسية المباشرة التي يمكن أن تنقذ الأرواح.. ويتعين على المجلس أن يقوم بهذا الأمر بشكل صحيح".

وقالت “جرينفيلد” إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن القرار – الذي دعا أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن وأدان الإرهاب وأعمال العنف ضد المدنيين – لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وأدان مدير منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة، لويس شاربونو، الفيتو الأمريكي، الذي قال إنه حدث "في وقت نشهد فيه مذبحة غير مسبوقة".

وقال “شاربونو” عن حق النقض: "بفعلهم هذا، عرقلوا المطالب ذاتها التي كثيرا ما يصرون عليها في سياقات أخرى: التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية إلى المحتاجين".

وأضاف سفير الأمم المتحدة لدى البرازيل، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، في بيان بعد الفيتو الأمريكي إن "الصمت والتقاعس هو السائد"، مضيفا أنه يأمل أن "تؤدي الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الأخرى إلى نتائج إيجابية".

وقال السفير سيرجيو فرانكا دانيز: "لا يمكن لمئات الآلاف من المدنيين في غزة الانتظار أكثر من ذلك".

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