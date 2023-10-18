الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف دعمت وزارة التعاون الدولي قطاع المياه بالتعاون مع شركاء التنمية؟

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

تلعب المياه دورًا حيويًا في العديد من الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية في أي بلد، حيث تدعم النظم البيئية المائية وتوفر بيئة حيوية للكائنات المائية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الموارد اللازمة للحيوانات والنباتات.

ونتيجة لما تم ذكره، ترصد "الدستور" جهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية في دعم وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المائي في مصر. 

وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويلات تنموية في قطاع الإسكان والمرافق وإدارة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.4 مليار دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا.

وفي ٢٠٢٠، تم توقيع اتفاقية بقيمة ٢٤٩ مليون دولار لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة بحر البقر لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة في مصر، وذلك بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتم تخصيص حوالي ١٨٣ مليون دولار إضافية لنفس المشروع لتحسين الصرف الصحي، ويتم تنفيذ هذا المشروع الضخم بشكل مشترك مع شركتين من القطاع الخاص وهما المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات. وتقدر تكلفة المشروع بنحو ١,١ مليار دولار، ويهدف إلى معالجة ٥,٦ مليون قدم مكعب من المياه يوميًا، واستصلاح 483، 256 ألف فدانًا في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

كيف دعمت وزارة التعاون الدولي قطاع الطاقة بالتعاون مع المؤسسات الدولية؟

في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وخلال الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، افتتحت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحبيل بالأقصر، كما شاركت وزارة التعاون الدولي في نفس العام في زيارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة المصرية للمياه والصرف الصحي، لمحطة روض الفرج وهي المحطة الرئيسية في القاهرة لمعالجة المياه و خدمة أكثر من ٥ ملايين شخص كل يوم.

استراتيجية مصر ٢٠٥٠

.وتقوم استراتيجية مصر ٢٠٥٠ على 4 ركائز:

 ١- تحسين جودة المياه

.٢- تنمية الموارد المائية

.٣- ترشيد الاستهلاك

.٤- خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة

المياه وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي شركاء التنمية الصرف الصحي التنمية المستدامة

مواد متعلقة

كيف دعمت وزارة التعاون الدولي قطاع الطاقة بالتعاون مع المؤسسات الدولية؟

كيف ساهمت وزارة التعاون الدولي في دعم التعليم بالتعاون مع شركاء التنمية؟

في اليوم العالمي للفتاة.. كيف دعمت «التعاون الدولي» الفتيات والنساء بالتعاون مع شركاء التنمية

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن