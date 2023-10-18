الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا جريمة قصف مستشفى المعمداني بغزة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتى ذلك تنفيذا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق

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المجلس القومي للمرأة أرواح الضحايا جريمة قصف المستشفى قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني

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