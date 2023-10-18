"القومي للمرأة" يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا جريمة قصف مستشفى المعمداني بغزة

أعلن المجلس القومي للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتى ذلك تنفيذا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق