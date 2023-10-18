الجزائر تعلق منافسات كرة القدم تضامنًا مع فلسطين

أعلن اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الأربعاء، تعليق كل المنافسات الكروية في البلاد، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهدائه.

وكان جيش الاحتلال لإسرائيلي قد قام بقصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة، الثلاثاء، الأمر الذي خلف مئات الضحايا معظمهم من الأطفال.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصّامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة، قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ( الفاف) تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر لاحق".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قام بتوجيه الفرق للوقوف دقيقة حداد قبل مباريات المسابقات المحلية في الأيام المقبلة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهداء غزة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، جاء فيه: "وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة".

وتابع: "كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".