الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصرف بالزيادة.. الاستعلام عن قيمة المعاش من موقع هيئة التأمينات نوفمبر 2023

المعاشات
المعاشات

يكثف البحث عن كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش حيث يرغب المستفيدين من معاش التأمينات من معرفة قيمة الدخل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف سبتمبر الماضي بشكل استثنائي لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري في ظل التضخم والأعباء التي يعيشها المواطن. 

المستفيدين من المعاش في مصر 2023

يذكر أن وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أن عدد أصحاب المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و885 ألفا و757 مواطنا ومستفيدًا، وفق آخر إحصاء صدر في فبرايل من العام الجاري.

الاستعلام عن قيمة المعاش نوفمبر 2023

ويرغب عدد كبير من الاستعلام عن قيمة المعاش  بطرق إلكترونية ورقية بدلًا من التزاحم على مكاتب الصرف والتأمينات في كل المحافظات حفاظًا عليهم من الوقوف لأوقات طويلة في مكاتب التأمينات والمديريات في مختلف المدن والمحافظات.

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ويمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن القيمة قبل صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، بالزيادة الاستثنائية بعدة طرق وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم نوفمبر 2023

  1. الدخول على الموقع الرسمي للهيئة من هنا. 
  2. يجب على المستعلم دخول الموقع واختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  3. وإذا كانوا مستخدمين للموقع ولديهم حساب مفعل. يدخل المستعلم الرقم القومي وكلمة المرور لظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.
  4. كتابة الاسم كما في بطاقة الرقم القومي

كيفية الاستعلام عن المعاش إذا لم يكن المسفيد مسجلًا 

 وإذا لم يكون المستخدم مسجلًا على الموقع هيئة التأمينات الاجتماعية من قبل يمكنه التسجيل من خلال إدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب على الموقع ومن ثّم عليه اتباع الخطوات السابقة.

ومن خلال موقع التأمينات الاجتماعية تم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية إضافة للاستعلام عن قينى المعاش وهي الاستعلام عن الاستقطاعات ورصيد حساب المالك والمؤمن عليه للعاملين بالخارج، وحسب ما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية فأنها وفرت عدد الخدمات الإلكترونية تصل إلى 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية، لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وعددهم قرابة 15 مليون صاحب معاش.

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