مواجهات قوية لشباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا

وضعت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب مواليد 2005، منتخب مصر للشباب الذى تم تكوينه مؤخرا بقيادة وائل رياض فى مواجهات قوية أمام ليبيا والجزائر وتونس والمغرب في الدور الأول.

ويلتقى شباب الفراعنة مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، ثم نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

ويسعى منتخب الشباب للظهور بمستوى جيد خلال تلك البطولة التى تحدد ممثلى شمال افريقيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وبدأ منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية يوم الأحد الماضى بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

واختار وائل رياض، المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول الذي يقام بالإسماعيلية خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري.

وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب

وشهدت قائمة منتخب 2005 التي أعلنها وائل رياض، تواجد كاميرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الإنجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كاميرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.