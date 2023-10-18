محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المصانع لمتابعة سير العمل بداخلها (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المنطقة الصناعية بجنوب المحافظة، حيث تفقد المحافظ عددا من المصانع لمتابعة سير العمل بداخلها، وذلك برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

المحافظ يشهد فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية " ٣ يوليو " جنوب بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات مصانع ( بيراميدز لإطارات السيارات وأصلان للبطاطين والمنسوجات، وأفينا للأدوات الكهربائية والغازات )، وذلك على جهودهم في تحقيق الواجهة المشرفة لهذه الكيانات الصناعية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد، والتي عكست التطور والنهضة الصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

كما حرص محافظ بورسعيد خلال جولته على متابعة سير إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمجمع الصناعات المغذية ( ٣ يوليو) جنوب بورسعيد، مؤكدا على أهمية الالتزام باقصى معايير الشفافية في اختيار الشباب للحصول على وحدات صناعية في هذا الصرح الصناعي الجديد.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين داخل المصانع التي تم تفقدها، مشددا على توفير سبل الراحة للعاملين بهذه الكيانات الصناعية، مشيرا أن بورسعيد حققت نهضة صناعية غير مسبوقة جاءت بالتوازي مع مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، ضمن خطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد