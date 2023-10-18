الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اتحاد الغرف التجارية يُؤيد قرارات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض التفكير في تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، مع التأكيد على حماية مصر لأراضيها.
 

وأشار اتحاد الغرف التجارية، في بيان، اليوم، إلى تأييد كامل وجماعى من مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لمجرد التفكير في تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص الى مصر، الأمر الذى إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى الى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.
                                                         

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.


وأعرب الرئيس خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.


وأكد السيسي، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

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