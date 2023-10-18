دياب اللوح: نؤكد رفضنا إقامة دولة فلسطينية على أرض مصرية

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تُحاكم اليهودي رغم قتلهم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين الذي يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين تحت مرأى ومسمع من العالم، لا يتم توقيفهم أو معاقبتهم.

وأضاف "اللوح"، خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء: أن "استمرار هذه الاعتداءات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني والقدس، سيؤدي بنا والمنطقة إلى النقطة التي وصلنا إليها.. في كل ليلة إسرائيل تعتقل ١٠٠ مواطن من الضفة الغربية في فلسطين".

ولفت إلى أن الذي يمثل الشعب أمام العالم هي الدولة وهناك سلطة في فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية تمثلهم في الداخل والخارج.

وتابع:"وصلنا إلى مرحلة خطيرة في الصراع مع إسرائيل التي تحتل أرض فلسطين وتعتبر نفسها دولة فوق القانون، ونحن ومصر في خندق واحد ومنذ الخمسينيات رفضنا التهجير، ولن نغادر أرضنا وسنبقى صامدين في وطننا ولن تجبرنا قوة على مغادرة أرضنا ونميز في حال تشغيل معبر رفح بين تهجير واحتياجات إنسانية، والفلسطينيون لن يخرجوا حال فتح معبر رفح ولن يغادروا أرضهم، وهناك وعي وطني في وجدان الناس ولن يسافروا من غزة إلى مصر، ولدينا ٢٠٠٠ مواطن فلسطيني في العريش يريدون العودة إلى وطنهم".

بلينكن يريد توزيع قطاع غزة

واستكمل: وزير خارجية أمريكا بلينكن يريد توزيع غزة، على أنها كيكة حتى ينهينها، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه لن يسمح بذلك، لافتًا: إلى أن موقف الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية واضح منذ اللحظة الأولى ونحن في فلسطين شعب واضح وتعلمنا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وكشف عن أن التنسيق الأمني مع إسرائيل متوقف ويجب معرفة أن كل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وكل مواردنا ووارداتنا تدخل من خلال إسرائيل.

وعن إلغاء قمة عمان مع الرئيس الأمريكي، قال السفير الفلسطيني، إنه قرار طبيعي منطقي بعد المجزرة التي تمت في مستشفى المعمداني في غزة.

وفيما يخص دور الدول العربية، قال: هناك تفاوت في المواقف ونقدر ظرف كل دولة عربية على حدة، ونعتبر أن الدعم العربي حكومات وشعوبا هو واجب قومي وعربي، ولا نريد أن ندخل في اشتباك كلامي مع دول عربية ونتمسك بكل العمق العربي.

وواصل: مصر أعلنت رفض فكرة التهجير وأكدت تمسكها بالقضية الفلسطينية، ونأمل أن تنجح قمة القاهرة للسلام، السبت القادم وأن تكون مخرجاتها على مستوى المرحلة التاريخية التي نمر بها، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم: نحن رفضنا فكرة إقامة دولة فلسطينية بغزة على أرض مصرية، ونحن شركاء مصر في موقفها بالتمسك بدولة فلسطينية على أرضنا.