حزب المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تاريخية.. سقطت فيها الأقنعة عن أطراف أزمة فلسطين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة الرئيس اليوم تاريخية، وسقطت فيها الأقنعة عن أطراف أزمة فلسطين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز"، أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقا لن يتوانوا لبرهة في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظًا على مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

المصريين الأحرار: الدولة المصرية قيادة وحكومة تحاول لحل الأزمة المتصاعدة

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجهود المخلصة من الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق على قطاع غزة، غايتها استئناف عملية السلام والتوافق على فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.