"ست.. قصة إله".. رواية جديدة لأحمد عسكر عن دار الهلال

صدر حديثًا عن دار الهلال رواية "ست... قصة إله" تأليف أحمد عسكر.

الرواية يمكن تصنيفها كنوع من الفانتازيا التاريخية، وتدور أحداثها في حقبة زمنية سحيقة من تاريخ مصر تتجاوز الـ 30 ألف عام قبل الميلاد فيما عرف آثاريا باسم الزمن الأول أو عصر الآلهة.

وذلك من خلال أحداث شيقة يمر بها ست أمير مصر المحارب بين النشأة والعاطفة والقتال والفقد، عبر رحلة قوامها 134 صفحة كتبت بشكل يجعل الرواية أقرب إلى المسرحية الشعرية أو ألف ليلة وليلة.

اعتمد المؤلف في بناء روايته على شخصيات تاريخية ونظريات علمية حديثة تؤكد قدم الحضارة المصرية إلى ما قبل عصر الأسرات بألاف السنين وامتلاك المصريين الأول لعلوم كونية مفقودة مكنتهم من تسخير طاقات عدة.. بالإضافة إلى إيمانهم بخالق واحد وببعثهم إليه في الحياة الأخرى بما توارثوا من عقيدة ومعرفة.

الرواية هي العمل الأول لكاتبها ومؤلفها الصحفي أحمد عسكر نائب رئيس تحرير مجلة المصور.