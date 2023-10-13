"يوميات عقيمة".. رواية جديدة لمنير الحايك عن الدار العربية للعلوم ناشرون

صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون رواية يوميات عقيمة، للروائي الدكتور منير الحايك، ولوحة الغلاف للفنان ريبال ملاعب.

وقال منير الحايك عن الرواية: "رواية يوميات عقيمة تحكي قصة "فاطمة" الفتاة الريفية التي لم تتمكن من إكمال تعليمها لظروف عائلية، والتي يصل فيها العمر إلى أواخر الثلاثينات فتتزوّج من مغترب لبناني أرمل في كندا جاء باحثًا عن فتاة ليكمل معها حياته.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "تركّز الرواية على عدم تمكّن فاطمة من الحمل بالطرق الطبيعية فتخوض رحلة طفل الأنبوب وما يرافقها من حالات نفسية وجسدية، إلى أن يتمّ الحمل".

ويواصل: "كما تطرح الرواية فكرة التحرّش الإلكتروني الذي يحدث مع فاطمة أيضًا، بعد أن تكون قد حملت وأنجبت، والذي من خلاله تُطرَح مسائل العلاقات الزوجية وما يرافقها من تحولات وصعود وهبوط".

غلاف الرواية

وأكد: "المكان غير متنوّع والشخصيات قليلة للتركيز على حياة فاطمة ومعاناتها ورحلتها مع عمليات الإخصاب.. ولكن تكون للعبة الزمان المساحة الأبرز، حيث تجري الأحداث بين الحاضر والماضي البعيد الذي يصبح قريبًا من الحاضر مع نهاية الأحداث".

وجاء في تصدير الرواية: "ثلاثة أسابيع مرّت قبل الخطوة الأولى، وكانت الخطوة الأصعب والأقسى، فالتسليم بأن الحمل الطبيعي مستحيلٌ قد تمّ، والتسليم بضرورة كل ما سيأتي قد تمّ أيضًا، والعَيش مع التفاؤل والاحتمالات والنسب وتوقّع السيّئ وأنّ الرحلة طويلة وصعبة قد أصبحت أساسًا في أيام فاطمة، وهي التي اقتنعت بعد أسبوع من معرفتها بأمر عقمها، أنّ المحاولة واجبةٌ كيلا تندم في المستقبل، وكان حسان قد طلب منها أن تقرر؛ لأنّ الخَيار لن يعود متاحًا إن هي قررت عدم خوض التجربة، فهو موافق ومقتنع وداعم لها إلى النهاية، ولكنه أيضًا يكبر ولا يملك رفاهية الوقت والتأجيل، ولا هي تملكها، فاليوم الذي يمرّ قد يفقدها القدرة نهائيًّا على إنتاج نصف بويضة وليس واحدةً أو اثنتين كما هي حالها الآن".

أما عن منير الحايك فهو روائي لبناني، صدرت له عن الدار العربية للعلوم ناشرون "مترو دبي"، و"88"، و"القبر رقم 779"، وصلت روايته "جامع أعقاب السجائر" إلى القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2023.