"رجال صغار".. رواية لويزا ماي ألكوت في ترجمة جديدة عن "دار الرواق"

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع، رواية "رجال صغار" للروائية لويزا ماي ألكوت وترجمة نهى حافظ.

ورواية “رجال صغار” كتبتها لويزا ماي ألكوت عام 1871، بعد روايتها “نساء صغار”، متتبعة الشخصية الرئيسية لتلك الرواية، “جو مارش”، بعد زواجها من السيد باير.

وجاء في تصدير الرواية: “فالحب ما هو إلا وردة يمكنها أن تنمو في أي تربة لتحقق المعجزات حولها، تتماسك دوما مهما تغير المناخ، فلا يؤثر فيها صقيع الخريف، ولا ثلوج الشتاء، بل تنمو وتزدهر طوال العام لتمتعنا برائحتها العطرة، كريمة دوما مع الجميع”.

استلهمت الكاتبةُ القصةَ من أبيها الشغوف بإصلاح التعليم ومن المدرسة التي أسسها. حققت هذه الرواية، كسابقتها، نجاحًا عظيمًا واقتبست منها أفلام عديدة، ومسلسل أنمي ياباني من إنتاج استديو نيبون أنيميشن ضمن سلسلة مسرح روائع العالم، وقد ركز على "نان"، إحدى التلميذتين في المدرسة، واشتهر عربيًا باسم "نوّار".

لم تؤسس جو مدرسة للأولاد فحسب، بل حرصت على أن يكون المكان بيتًا حقيقيًا، وبخاصة للأيتام منهم. وبمساعدة زوجها الأستاذ باير، داوت قلوبهم المكسورة، كما تعهدت أبدانهم العليلة بالغذاء والدواء. فقد آمنت أن الحب "زهرة تكبر في أي تربة، ولا يتلف ثمار معجزاتها الحلوة صقيع الخريف ولا ثلج الشتاء، بل تتفتح جميلة شذية طوال العام، وتبارك من يعطيه ومن يتلقاه".

لويزا ماي ألكوت ‏هي كاتبة وروائية أمريكية برعت في كتابة القصص للأطفال. كان عليها كسب معيشتها في سن مبكرة، فبدأت بأعمال الخياطة والتدريس، ثم اشتغلت ممرضة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وشرعت في كتابة الرسائل لاحقاً تحت عنوان «صور من مستشفى» وتوفيت في 6 مارس 1888 بعد وفاة والدها الكاتب أموس برنسون ألكوت بيومين فقط.