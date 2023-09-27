الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"رجال صغار".. رواية لويزا ماي ألكوت في ترجمة جديدة عن "دار الرواق"

رجال صغار
رجال صغار

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع، رواية "رجال صغار" للروائية لويزا ماي ألكوت وترجمة نهى حافظ.

ورواية “رجال صغار” كتبتها لويزا ماي ألكوت عام 1871، بعد روايتها “نساء صغار”، متتبعة الشخصية الرئيسية لتلك الرواية، “جو مارش”، بعد زواجها من السيد باير.

"بهجة الغواية".. رواية جديدة لفتحي إمبابي عن مركز المحروسة للنشر

وجاء في تصدير الرواية: “فالحب ما هو إلا وردة يمكنها أن تنمو في أي تربة لتحقق المعجزات حولها، تتماسك دوما مهما تغير المناخ، فلا يؤثر فيها صقيع الخريف، ولا ثلوج الشتاء، بل تنمو وتزدهر طوال العام لتمتعنا برائحتها العطرة، كريمة دوما مع الجميع”.

استلهمت الكاتبةُ القصةَ من أبيها الشغوف بإصلاح التعليم ومن المدرسة التي أسسها. حققت هذه الرواية، كسابقتها، نجاحًا عظيمًا واقتبست منها أفلام عديدة، ومسلسل أنمي ياباني من إنتاج استديو نيبون أنيميشن ضمن سلسلة مسرح روائع العالم، وقد ركز على "نان"، إحدى التلميذتين في المدرسة، واشتهر عربيًا باسم "نوّار".

لم تؤسس جو مدرسة للأولاد فحسب، بل حرصت على أن يكون المكان بيتًا حقيقيًا، وبخاصة للأيتام منهم. وبمساعدة زوجها الأستاذ باير، داوت قلوبهم المكسورة، كما تعهدت أبدانهم العليلة بالغذاء والدواء. فقد آمنت أن الحب "زهرة تكبر في أي تربة، ولا يتلف ثمار معجزاتها الحلوة صقيع الخريف ولا ثلج الشتاء، بل تتفتح جميلة شذية طوال العام، وتبارك من يعطيه ومن يتلقاه".

txt

"في قلبي رضا".. رواية جديدة عن سيرة الراحل محمد رضا فودة

لويزا ماي ألكوت ‏هي كاتبة وروائية أمريكية برعت في كتابة القصص للأطفال. كان عليها كسب معيشتها في سن مبكرة، فبدأت بأعمال الخياطة والتدريس، ثم اشتغلت ممرضة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وشرعت في كتابة الرسائل لاحقاً تحت عنوان «صور من مستشفى» وتوفيت في 6 مارس 1888 بعد وفاة والدها الكاتب أموس برنسون ألكوت بيومين فقط.

غلاف الرواية
دار الرواق رجال صغار لويزا ماي ألكوت صدر حديثا لويزا ماي

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمنع كتب إبراهيم نصرالله من معرض عمان للكتاب

نائب محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض دمنهور الـ6

"أرض الرماد" و"س".. عملان جديدان عن سلسلة إبداعات قصصية بهيئة الكتاب

الحبيب السالمي: سعيد بترجمتي للبرتغالية.. وهى المرة الأولى لي في لغة ساراماجو

أغرب توقيعات أوتوجرافات الجماهير.. أحدهم طلب بصمة شفاه

الخميس.. ندوة "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي" ببيت السناري

الملح والسكر.. مجموعة قصصية جديدة لمي عصام عن دار غراب

محاكمة سانت كاترين.. رواية لزينب إبراهيم عن دار ملهمون للنشر

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

للمرة الثانية.. إحباط محاولة انقلابية فى بوركينا فاسو

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته