البابا فرانسيس: عدد الضحايا يتزايد في غزة و"الوضع يائس"

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان "إنَّ الحرب لا تحل أي مشكلة: هي لا تزرع إلا الموت والدمار، وتزيد الكراهية، وتضاعف الانتقام. إنَّ الحرب تمحو المستقبل"، جاء ذلك خلال النداء الذي وجّهه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين.

ووجه قداسة البابا فرنسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين نداء قال خلاله: “اليوم أيضًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتوجّه الفكر نحو فلسطين وإسرائيل، إنَّ عدد الضحايا يتزايد والوضع في غزة يائس”.

البابا فرانسيس: الامتداد المحتمل للصراع هو أمر مثير للقلق

وتابع البابا فرنسيس: "من فضلكم ليتمَّ القيام بكل ما هو ممكن لتجنب كارثة إنسانية، إن الامتداد المحتمل للصراع هو أمر مثير للقلق في حين أن هناك العديد من جبهات الحرب المفتوحة في العالم، ليتمَّ إسكات الأسلحة، وليتمَّ الأصغاء إلى صرخة السلام للفقراء والشعوب والأطفال".

وأضاف قائلًا: "أيها الإخوة والأخوات، إنَّ الحرب لا تحل أي مشكلة: هي لا تزرع إلا الموت والدمار، وتزيد الكراهية، وتضاعف الانتقام".

تابع البابا فرنسيس قائلًا، إنَّ الحرب تمحو المستقبل، وبالتالي أحث المؤمنين على اتخاذ جانب واحد فقط في هذا الصراع: جانب السلام، ولكن ليس بالكلام، بل بالصلاة، وبتفان كامل، وبالتفكير في هذا الأمر، قررت أن أقيم يوم الجمعة ٢٧ (أكتوبر) يوم صوم وصلاة وتوبة، وأدعو لكي ينضمَّ إليه بالطريقة التي يرونها مناسبة الأخوات والإخوة من مختلف الطوائف المسيحية، والمنتمين إلى ديانات أخرى والذين يحملون في قلوبهم قضيّة السلام في العالم".

وأشار البابا فرنسيس قائلًا: "في ذلك المساء، في تمام الساعة السادسة مساءً في بازيليك القديس بطرس، سنعيش ساعة صلاة بروح التوبة لكي نطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم، كذلك أطلب من جميع الكنائس الخاصة أن تشارك في إعداد مبادرات مماثلة تشمل شعب الله".