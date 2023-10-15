بابا الفاتيكان: أتابع ما يحدث بألم فى غزة والحروب دائمًا هزيمة للجميع

قال البابا فرنسيس إنه يواصل بألم كبير متابعة ما يحدث في إسرائيل وغزة، وأشار إلى أن الحروب هي دائمًا هزيمة، داعيًا جميع المؤمنين إلى الاتحاد مع الكنيسة في الأرض المقدسة وتخصيص الثلاثاء المقبل للصلاة والصوم.

ووجه البابا فرنسيس كلمة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم استهلها قائلًا إنه يواصل بألم كبير متابعة ما يحصل في إسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أنه يفكّر في كثيرين، وخصوصًا الأطفال والمسنين، وجدد النداء من أجل الإفراج عن الرهائن، وطالب بشدة ألا يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع، كما ودعا إلى احترام القانون الإنساني، لا سيما في غزة حيث من الملح والضروري ضمان ممرات إنسانية ومساعدة جميع السكان.

وتابع البابا فرنسيس كلمته داعيًا إلى عدم إراقة المزيد من الدماء البريئة، لا في الأرض المقدسة، ولا في أوكرانيا أو في أي مكان آخر.. كفى! إن الحروب هي دائمًا هزيمة!

وأضاف البابا أن الصلاة هي القوة المتواضعة لمواجهة القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب، ودعا جميع المؤمنين إلى الاتحاد مع الكنيسة في الأرض المقدسة وتخصيص الثلاثاء القادم، السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر، للصلاة والصوم.

وعبّر البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الأزمة في ناغورنو كاراباخ، وأشار إلى أنه إضافة إلى الوضع الإنساني للنازحين الذي هو خطير يود أن يوجه أيضًا نداءً من أجل حماية الأديرة وأماكن العبادة في المنطقة، وأَمل بدءًا من السلطات وجميع السكان أن يتم احترامها وحمايتها كجزء من الثقافة المحلية، تعبير عن الإيمان وعلامة أخوّة تجعلنا قادرين على العيش معًا في الاختلافات.

وأشار البابا فرنسيس إلى صدور الإرشاد الرسولي حول القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس اليوم الأحد بعنوان "C’est la confiance"، وقال كما تشهد على ذلك هذه القديسة العظيمة ومعلّمة الكنيسة فإن الثقة في محبة الله الرحيمة هي الدرب الذي يقودنا إلى قلب الرب وإنجيله، وحيا البابا فرنسيس المؤمنين القادمين من إيطاليا وأماكن عديدة من العالم.