السجن 5 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة وإلحاق الأذى فى البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الأربعاء، 4 متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة استعراض القوة والعنف وإشهار أسلحة بيضاء تجاه المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 5709 لسنة 2022 جنايات البدرشين، عن أن النيابة العامة، أتهمت كلا من "أشرف. م" محبوس، مقاول، مقيم بمركز البدرشين الجيزة، والمتهم "طلعت. م"، هارب، عامل، المتهم "أحمد. م"، هارب، المتهم "جمال. م"، هارب، عامل، باستعراض القورة.

ولوحوا بالعنف تجاه كل من عرفه. م و"محمد. ج" و"إسلام. ج"، وذلك بأن أشهر المتهمون أسلحتهم البيضاء "شوم، قطعة حديد" تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وألحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.