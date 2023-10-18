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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف المرحلة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، مع انطلاق العام الدراسي الحالي 2024.

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024

ينشر "الدستور" في التقرير التالي، توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي 2023/2024 بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024

توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي

وجاء توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي كالتالي:

شهر أكتوبر: الوحدة الأولى حتى درس الفترات في الجبر والإحصاء

وفي الهندسة الوحدة الثالثة حتى درس نظريات المثلث متساوي الساقين

شهر نوفمبر: باقي الوحدة الأولى في الجبر والإحصاء، والوحدة الثانية.

وفي الهندسة باقي الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة بأكملها.

شهر ديسمبر: الوحدة الأولى في الإحصاء، وباقي الوحدة الرابعة في الهندسة.

توزيع منهج الصف الأول الإعدادي

شهر أكتوبر: في  الجبر والإحصاء، مجموعة الأعداد النسبية،مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، جمع الأعداد النسبية، وخواص عملية الجمع في الاعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية،خواص عملية الضرب في الأعداد النسبية، ومفاهيم الهندسة.

شهر نوفمبر: قسم الأعداد النسبية، الحدود والمقادير الجبرية، الحدود المتشابهة، ضرب الحدود الجبرية وقسمتها، جمع المقادير الجبرية وطرحها،ضرب حد جبري في مقدار جبري، وقسمة الحدود الجبرية، والتوازي و تطابق المثلثات في الهندسة.

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توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

شهر ديسمبر: التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، ومقاييس النزعة المركزية، والإنشاءات الهندسية.

توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي

شهر أكتوبر: العلاقات والدوال، وحساب المثلثات

شهر نوفمبر: النسبة والتناسب، والهندسة التحليلية

الإحصاء: جمع البيانات، ومقاييس التشتت، و معادلة الخط المستقيم.

خطة العام الدراسي

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 14 يناير، وبدء الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير، وحتى الخميس 6 يونيو 2024، وبدء امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 شهر اكتوبر الجبر والأحصاء الثاني الإعدادي الهندسة الوحدة الأولى

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رابط تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات pdf

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