يتصدرهم هالاند ومبابي.. أغلى 10 لاعبين في العالم هذا الموسم

يواصل نجوم كرة القدم تألقهم رفقة أنديتهم في الربع الأول من الموسم الجاري 2023-2024.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، كان النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الذي توهج بشكل كبير رفقة ناديه منذ انضمامه في صيف 2023 المنصرم.

وقام موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، والمتخصص في إحصائيات كرة القدم وأرقام اللاعبين والمدربين، بنشر قائمة تضم أغلى 10 لاعبين في العالم في الوقت الحالي.

أغلى 10 لاعبين في العالم من القيمة السوقية

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية في الموسم الجاري حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

1- النرويجي إيرلينج هالاند

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، القائمة حيث تبلغ قيمته التسويقية 180 مليون يورو.

وشارك هالاند في 12 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الجاري، سجل خلالهم 8 أهداف، وصنع هدفين.

2- الفرنسي كيليان مبابي

تبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، 180 مليون يورو.

وشارك كيليان مبابي في 9 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالهم 8 أهداف.

3- الإنجليزي جود بيلينجهام

تبلغ القيمة التسويقية للاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، 150 مليون يورو.

وشارك جود بيلينجهام في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

4- البرازيلي فينيسيوس جونيور

بلغت القيمة التسويقية للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، 150 مليون يورو.

وشارك فينيسيوس جونيور في 7 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

5- الإنجليزي بوكايو ساكا

تبلغ القيمة التسويقية للجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، 120 مليون يورو.

وشارك بوكايو ساكا في 10 مباريات مع أرسنال هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

6- النيجيري فيكتور أوسيمين

بينما تواجد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في المركز السادس في القائمة، بعدما بلغت قيمته التسويقية 120 مليون يورو.

وشارك فيكتور أوسيمين في 10 مباريات مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

7- الألماني جمال موسيالا

تبلغ القيمة التسويقية للاعب الوسط الألماني جمال موسيالا، 110 مليون يورو.

وشارك جمال موسيالا في 8 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

8- الإنجليزي فيل فودين

بلغت القيمة التسويقية الجناح الإنجليزي فيل فودين، 110 مليون يورو.

وشارك فيل فودين في 13 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

9- الإسباني بيدري

تبلغ القيمة التسويقية للاعب الوسط الإسباني بيدري، 100 مليون يورو.

وشارك بيدري في مباراتين فقط مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

10- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

واحتل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المركز العاشر في القائمة، إذ بلغت قيمته التسويقية 100 مليون يورو.

وشارك لاوتارو مارتينيز في 10 مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.