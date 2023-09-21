بيلينجهام: فخور بارتداء قميص الريال في دوري أبطال أوروبا

تحدث النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن هدفه القاتل في مرمى يونيون برلين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكّن بيلينجهام من قيادة ريال مدريد نحو تحقيق فوزًا ثمينًا أمام يونيون برلين، بهدفه القاتل في الدقيقة 90+4 من زمن المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

بيلينجهام يتغزل في ريال مدريد بعد هدفه أمام يونيون برلين

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات بيلينجهام، قائلًا: "سعيد للغاية بهذا الفوز الثمين، من الجيد دائمًا أن تسجيل هدفًا في الدقائق الأخيرة وتحسم المباراة لصالحك".

وأضاف: "هذا هو هدف ريال مدريد دائمًا، تحقيق الانتصارات في جميع المسابقات، وإذا أخفقنا نعود مجددًا".

وتابع: "هذه هي عقلية ريال مدريد منذ أن كنت صغيرًا، كنت أراهم كيف ينهضون مجددًا".

وأكد: "فخور للغاية بارتداء قميص ريال مدريد، إنك تعلم مدى أهميته وحجمه حتى تلعب به".

وواصل:"أتعلم من اللاعبين الموجودين هنا، أتمنى مواصلة التألق مع الفريق ومساعدته على مواصلة الانتصارات".

وأكمل: "لم يكن هذا أجمل هدف لي؛ لأنني أريد أن أكون أفضل وأكون مهاجمًا جيدًا وأساعد الفريق".

وبسؤاله عن مدى تأقلمه مع ريال مدريد، أجاب بيلينجهام: "عادةً أنا فتى خجول، لكنني تأقلمت بشكل جيد للغاية، أذهب دائمًا مبتسمًا، ولكنني ممتن جدًا لتواجدي هنا في هذا الفريق وارتداء القميص الأبيض".

واختتم بيلينجهام تصريحاته، قائلًا: "اللعب في دوري أبطال أوروبا هو الأفضل، وكنت مهووسًا بدعم الجماهير بعد هدفي، إنه أمر مميز للغاية".

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، والتي تضم أندية نابولي الإيطالي، سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.