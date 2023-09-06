الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.. تواجد بيلينجهام وبيدرى

بيلينجهام
بيلينجهام

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، عن موسم 2022-2023 الماضي.

وتعلن مجلة فرانس فوتبول اليوم عن قائمة المرشحين للتنافس على جوائزها، بما فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

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الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2023

وضمت القائمة 10 لاعبين على رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، وبابلو جافي وبيدري جونزاليس متوسطي ميدان فريق برشلونة.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

— جود بيلينجهام ( إنجلترا - ريال مدريد)

— بابلو جافي (إسبانيا - برشلونة)

— جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ)

— إدواردو كامافينجا (فرنسا - ريال مدريد)

— بيدري جونزاليس (إسبانيا - برشلونة)

— تشافي سيمونز (هولندا - لايبزيج)

— أليخاندرو سيلفا (البرتغال - بنفيكا)

— راسموس هويلوند (الدنمارك - مانشستر يونايتد)

— إيلي واهي (فرنسا - لانس).

وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة يوم الاثنين 30 أكتوبر في حفل تنظمه المجلة الفرنسية بمسرح دو شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

فرانس فوتبول جود بيلينجهام بيدري جونزاليس بابلو جافي جائزة كوبا

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