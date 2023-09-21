هل يغيب رونالدو عن الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي؟

يحوم الغموض حول موقف النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، من المشاركة في مباراة فريقه أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي، في قمة نارية على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موقف كريسيتانو رونالدو من المشاركة في كلاسيكو الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كريستيانو رونالدو يستعد للمشاركة في مباراة النصر أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة التي تعرّض لها.

وكان رونالدو قد تعرّض لكدمة قوية خلال مشاركته في مباراة النصر أمام بيرسبوليس الإيراني، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

وظهر رونالدو بعد المباراة وهو يرتدي أجهزة ضغط العضلات من أجل الاستشفاء سريعًا، استعدادًا لمواجهة أهلي جدة.

وهو الأمر الذي أكده الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، قائلًا إن رونالدو بات جاهزًا للمباراة الكلاسيكو السعودي أمام الأهلي بشكل طبيعي.

ترتيب النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

وكان النصر قد توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية للأندية"، بعد فوزه على الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وعلى الصعيد المحلي، فإن فريق النصر يُقدم أداءً متذبذبًا في الموسم الجاري 2023-2024، حيث يتواجد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، خلف الاتحاد صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، وخلف الهلال المتصدر برصيد 16 نقطة.