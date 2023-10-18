بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بقنا الجديدة.. 5 نوفمبر

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة قنا الجديدة.

وأكد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة ، أنه سيتم تسليم أرقام قطع أراضي الإسكان المتوسط؛ بدءا من يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثالثة بلوك 34، رقم القطعة 35 بالحي الأول، كما يتم تسليم أرقام القطع 9، 10، 14 بالمجاورة الثالثة بلوك 36 بالحي الأول، وسيتم تسليم أرقام قطع الأراضي التي تحمل رقم 2، 5 بالمجاروة الثالثة بلوك 38، يليها تسليم أرقام القطع من 17، 18، 28، 29، 40، 41 بالمجاور الخامسة بلوك 59.

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أرقام تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالحي الأول

واستكمل رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط يوم الأحد 5 نوفمبر بالحي الأول بالمجاورة الخامسة القطعة التي تحمل رقم 7 بلوك 61 بالحي الأول، ثم تسليم أرقام القطعة التي تحمل رقم 22 بالمجاورة الخامس بلوك 66 بالحي الأول، ثم تسليم أرقام قطع الأراضي التي تحمل رقم 13 بالمجاورة الخامسة بلوك 70 بالحي الأول.

ويواصل: أما أرقام قطع أرضي الإسكان المتوسط ليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر بالحي الثاني، سيتم تسليم أرقام القطع التي تحمل رقم 40، 46 بالمجاورة الأولى بلوك 74 بالحي الثاني، ثم تسليم أرقام القطع التي تحمل 2، 5، 6، بالمجاورة الأولى بلوك 75 بالحي الثاني، ثم تسليم أرقام قطع الأراضي التي تحمل رقم 4، 19، 36 بالمجاورة الأولى بلوك 80 بالحي الثاني، ثم تسليم أرقام 9، 12 بالمجاورة الأولى بلوك 83 بالحي الثاني، كما يتم تسليم رقم القطعة 3 بالمجاورة الأولي بلوك 84، تم تسليم رقم القطعة 62 بالمجاورة الأولى بلوك 85 بالحي الثاني.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أرض الإسكان المتوسط يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 أرقام القطع 1، 2، 70، 76، 77، 78، بالمجاورة الثانية بلوك 91 بالحي الثاني، يليها تسليم أرقام قطع الإسكان المتوسط 10، 21 بالمجاورة الثالثة بلوك 92، ثم تسليم رقم القطعة 3 بالمجاورة الثالثة بلوك 94، يليها تسليم رقم القطعة 5 بالمجاورة الثالثة بلوك 96، ثم تسليم رقم القطعة 57 بالمجاورة الثالثة بلوك 97 بالحي الثاني.

وأضاف المهندس أيمن رشاد أنه سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي 34، 38، 44، 46 بالمجاورة الرابعة بلوك 98 بالحي، كما يتم تسليم رقم القطعة 21 بالمجاورة الرابعة بلوك 101، يليها تسليم رقم القطعة 5 بالمجاورة الرابعة بلوك 103، يليها سيتم تسليم أرقام القطع 20، 28، 31 بالمجاورة الرابعة بلوك 105، تم تسليم رقم القطعة 39 بالمجاورة الخامسة بلوك 39 بالحي الثاني.