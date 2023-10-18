"حزب الريادة" يدين مجازر العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

أدان كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال حسنين إن ما حدث من غطرسة الكيان الإسرائيلي الغاصب كان بمساعدة دول الغرب وبحماية أمريكا التي أرسلت حاملات الطائرات الأمريكية لضرب وقتل الأبرياء من أبناء فلسطين.

وأضاف «حسنين» أن ما يحدث من الكيان الصهيوني جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها.

كما تساءل رئيس حزب الريادة أين مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة الذي أصبح بحر من الدماء خاصة بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني واستشهد أكثر من ألف على الأقل.

ما يحدث من الكيان الإسرائيلي المتغطرس ليس بجديد

وأشار رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن ما يحدث من الكيان الإسرائيلي المتغطرس ليس بجديد فإن تاريخه الأسود يعود إلى مجازر كثيرة منها مذبحة دير ياسين التي نفذ فيها الكيان الصهيوني إبادة جماعية راح ضحيته أكثر من 300 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ ومذبحة صبرا وشاتيلا وأيضا مجزرة بحر البقر التي حدثت في مصر من هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية في صباح الثامن من أبريل عام 1970 م، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تمامًا.

وكان قد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.