الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أبرزها الشاي والماء.. طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات

السكريات
السكريات

طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات سؤال تردد على محركات البحث خلال الساعات الماضية للوقايه من أمراض السكر المفاجئة.

ويبحث كثيرون من الأشخاص عبر موقع “جوجل”، عن طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات للحفاظ على مستويات السكر في الدم ورفع معدل الحرق لإنقاص الوزن بصورة أسهل وبشكل صحي، لذلك نرصد لكم أبرز الطرق التي يمكن ممارستها للحفاظ على صحتك، وفقًا لموقع "Very well Health".

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الشاي والماء.. طرق للتخلص من السكريات

هناك العديد من الطرق التي يمكنك إتباعها للتخلص من السكريات بعد تناول الحلويات إليكم التفاصيل في السطور التالية:

أبرزهم الشاي والماء.. طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات

1 - شرب الماء والشاي

أبرزهم الشاي والماء.. طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات

من ضمن أسهل الطرق للقضاء على السكريات بعد تناول الحلويات من خلال شرب الماء والشاي بدون سكر لأنه يعمل على إخراج السكر الزائد عن حاجة الجسم.

2 - ممارسة الرياضة

أبرزهم الشاي والماء.. طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات

تعمل ممارسة الرياضة على إنقاذ الوزن والقضاء على السعرات الحرارية الزائدة الموجودة في الجسم، لذلك ينصح بممارسة الأنشطة المختلفة مثل الجري او المشي أو لعب رياضة السباحة للتخلص من السكريات بشكل اسرع وأفضل.

3 - تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتين

أبرزهم الشاي والماء.. طرق التخلص من السكريات بعد تناول الحلويات

إذا تناولت كثير من السكريات خلال إحدى الوجبات، سواء في الصباح أو الغداء أو العشاء، تجنب تناول الخبز وغيره من مصادر الكربوهيدرات في الوجبة التالية، اجعل الأولوية لتناول السلطة والبروتين.

أضرار تناول السكريات بكثرة 

هناك كثير من الأمراض التي يمكن أن تصيبك بسبب الإفراط في تناول السكريات إليكم أبرزهم:

1 - ارتفاع خطر السمنة وزيادة الوزن.
2 - ارتفاع خطر الإصابة باضطرابات الأكل.
3 - فرط سكر الدم.
4 - تسوس وتلف الأسنان.
5 - تجمع الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، مثل دهون البطن.

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