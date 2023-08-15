الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى تغذية: الابتعاد عن السكريات يجعل المخ يعمل بشكل أفضل (فيديو)

التغذية العلاجية
التغذية العلاجية

قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإنسان لديه ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، لافتًا إلى أن كل ما نراه في يومنا يندرج تحت "الذاكرة المؤقتة".

وأضاف الشافعي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الذاكرة الدائمة هى التي يندرج تحتها تخزين المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن، وهى توجد في ثلاثة أماكن بمخ الإنسان.

لا بد من تناول الأسماك الدهنية والمكسرات لصحة المخ

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن هناك أطعمة لتقوية العقل وسلامته، إضافة إلى أنها أطعمة صديقة للمخ تنشط عقل وجسم الأطفال والكبار، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والتوت والفراولة والبيض والبروكلي.

ونوه استشاري التغذية العلاجية، بأن تناول أطعمة مليئة بالدهون، والابتعاد أو تقليل تناول النشويات والسكريات يساعد ذلك كثيرًا على التركيز، ويجعل المخ يعمل بشكل أفضل.

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