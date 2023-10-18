كيفية الحصول على لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي 2023 pdf

يبحث الكثير من الطلاب عن لائحة الانضباط المدرسي 2023 للتعرف على كافة العقوبات للعديد من المواقف المحددة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

لائحة الانضباط المدرسى 2023

حددت لائحة الانضباط المدرسى إقرار التوقيع على بنود وضوابط لائحة الانضباط، موضحة أن اللائحة تكفل الانضباط المدرسي تنظيم حقوق، وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، على أن يقوم ولي الأمر بالحضور إلي المدرسة وفي حالة طلب إدارة المدرسة لتنفيذ قراراتها مثل الحضور للتوقيع علي الإقرار الذي أعدته إدارة المدرسة بخصوص الطالب وولي أمره، والتعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة، لضمان التزام الطالب بلائحة الانضباط المدرسي.

يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من لائحة الانضباط المدرسي 2023 pdf، من خلال الرابط التالي من هنا.

و شددت وزارة التربية والتعليم علي الالتزام بحضور ولي الأمر إلي المدرسة في حالة استدعائه من قبل إدارة المدرسة، وفي حال عدم حضور إلي المدرسة خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الاستدعاء، فيتم تطبيق المعالجة التأديبية علي الطالب دون الرجوع إليه وإخطاره بها.

أهمية الانضباط في المدرسة

والانضباط في المدرسة، يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازي جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير طرق التدريس، إلا أنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.

نظام الانضباط المدرسي هو نظام موحد، ومتكامل ومحدد في أهدافه، واستراتيجياته، وإجراءاته، وإرشاداته يعتمد على كافة العاملين في القطاع التربوي، من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.