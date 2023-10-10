لائحة الانضباط المدرسي لعام 2023 pdf

لائحة الانضباط المدرسي 2023 pdf، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلاب، للتعرف على كافة العقوبات للعديد من المواقف المحددة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

ينشر "الدستور" فى التقرير التالي، لائحة الانضباط المدرسي 2023 pdf، لكي يسهل تحميلها دون مواجهة أي مشكلة أو صعوبة في الأمر، ويتمكن الطالب من السير على القواعد المدرجة دون الإخلال بأي منها.

بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، لائحة النظام والانضباط المدرسي، تكفل تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات، وصلاحيات العاملين بالمدرسة.

لائحة الانضباط المدرسي 2023 pdf

يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من لائحة الانضباط المدرسي 2023 pdf، من خلال الرابط من هنا.

الانضباط في المدرسة

الانضباط في المدرسة، يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازي جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير طرق التدريس، إلا أنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.

نظام الانضباط المدرسي هو نظام موحد، ومتكامل ومحدد في أهدافه، واستراتيجياته، وإجراءاته، وإرشاداته يعتمد على كافة العاملين في القطاع التربوي، من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.

حددت لائحة الانضباط المدرسى إقرار التوقيع على بنود وضوابط لائحة الانضباط، موضحة أن اللائحة تكفل الانضباط المدرسي تنظيم حقوق، وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة.

وتلزم لائحة الانضباط المدرسى ولي الأمر بالحضور إلي المدرسة وفي حالة طلب إدارة المدرسة لتنفيذ قراراتها مثل الحضور للتوقيع علي الإقرار الذي أعدته إدارة المدرسة بخصوص الطالب وولي أمره، والتعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة، لضمان التزام الطالب بلائحة الانضباط المدرسي.