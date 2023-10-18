الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: إلغاء قمة الأردن أفشل مهمة بايدن فى إسرائيل

غزة
غزة

اتفق عدد من الخبراء والمسئولين على فشل مهمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية في تهدئة الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب استهداف إسرائيل لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

استهداف المعمداني يفشل قمة الأردن

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن جولة بايدن الدبلوماسية للشرق الأوسط انتهت قبل أن تبدأ بسبب إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة التي كان من المفترض عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان الذي يزور إسرائيل الآن.

وقالت الصحيفة إن زيارة بايدن الدبلوماسية انقلبت رأسا على عقب، حيث سادت حالة من الاحتجاجات والغضب في جميع أنحاء المنطقة عقب استهداف المستشفى وتم إلغاء قمة الأردن.

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دلالات إلغاء قمة الأردن 

وقال تشارلز ليستر، مدير مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، لصحيفة نيويورك تايمز إن توقيت ورؤية مثل هذه الزيارة المهمة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك ومهما كانت الظروف وراء هذا الهجوم على المستشفى في غزة، فلا يهم في هذه المرحلة فقد اشتعلت التوترات بشكل أكبر من أي شيء رأيناه خلال الأسبوع الماضي.

سبق ونقلت رويترز عن ريتشارد جوان مدير مجموعة الأزمات الدولية بالأمم المتحدة قوله إن هذا النوع من الأحداث الغامضة والمروعة يجعل الدبلوماسية أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر التصعيد وكان الهدف من زيارة بايدن التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع؛ لذا حادثة مأساوية كهذه تظهر مدى صعوبة إبقاء الحرب تحت السيطرة، بحسب الصحيفة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع الحالي قد يعقد جهود بايدن لمعرفة المزيد عن مكان وجود 13 أمريكيًا فقدوا منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقال دانييل سي كيرتزر، السفير السابق لدى إسرائيل الذي يقوم الآن بالتدريس في جامعة برينستون، لصحيفة نيويورك تايمز إن الانفجار في غزة وضع الرئيس بايدن في موقف كان يأمل ألا يواجهه، وهو الوضع الذي يسير نحو وضع أكثر كارثية من ذلك. 

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