تحذير استخباراتي من عمليات إرهابية محتملة في بريطانيا بسبب الصراع في غزة

قال كين مالكوم، رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 5"، إن الصراع في قطاع غزة يمكن أن يدفع للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا.

وأشار مالكوم، في تصريحات للصحفيين، إلى ن جهاز الاستخبارات يراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الإرهابيين يمكن أن يتأثروا ليس فقط بما يحدث داخل المملكة المتحدة، ولكن أيضًا بما يرونه في الشرق الأوسط أو في القارة أو في مناطق أخرى.

وأضاف أن هناك إمكانية واضحة أن تؤدي الأحداث البالغة في الشرق الأوسط إلى تفاقم حجم التهديدات في المملكة المتحدة أو إلى حدوث تغيرات في الشكل فيما يتعلق بما يتم استهدافه وكيفية تأثر الأشخاص بها أو إلى كليهما.

وانضم مالكوم لنظرائه من تحالف العيون الخمسة الاستخباري الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا، خلال فعالية استضافها مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الثلاثاء.

منظمة الصحة العالمية

وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الثلاثاء، حول الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة لإقليم شرق المتوسط إن المستشفى كان يعمل وبه مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به. وذكر أنه كان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقى أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبا.

وأضاف أن تنفيذ تلك الأوامر مستحيل لعدة أسباب منها انعدام الأمن والظروف الحرجة للكثيرين من المرضى وعدم توفر سيارات الإسعاف وأماكن الإيواء البديلة للنازحين.

الهجوم المروع على المستشفى المعمداني

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أدان بأشد العبارات "الهجوم المروع على المستشفى المعمداني" وأبدي تعاطفه مع أسر الضحايا.

وجدد رفض الهجمات ضد المدنيين، وأكد أن مرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي، وقال "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن. يجب أن يتوقف العنف والرعب".

استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، ليلى بكر، استنكرت قصف المستشفى. وقالت: على العالم أن يتحرك فورا لإنهاء دائرة العنف وحماية الأبرياء. استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي جريمة لا يجب التساهل معها.