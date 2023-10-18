الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذير استخباراتي من عمليات إرهابية محتملة في بريطانيا بسبب الصراع في غزة

ارشيفية
ارشيفية

قال كين مالكوم، رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 5"، إن الصراع في قطاع غزة يمكن أن يدفع للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا.

وأشار مالكوم، في تصريحات للصحفيين، إلى ن جهاز الاستخبارات يراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الإرهابيين يمكن أن يتأثروا ليس فقط بما يحدث داخل المملكة المتحدة، ولكن أيضًا بما يرونه في الشرق الأوسط أو في القارة أو في مناطق أخرى.

وأضاف أن هناك إمكانية واضحة أن تؤدي الأحداث البالغة في الشرق الأوسط إلى تفاقم حجم التهديدات في المملكة المتحدة أو إلى حدوث تغيرات في الشكل فيما يتعلق بما يتم استهدافه وكيفية تأثر الأشخاص بها أو إلى كليهما.

وانضم مالكوم لنظرائه من تحالف العيون الخمسة الاستخباري الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا، خلال فعالية استضافها مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الثلاثاء.

txt

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلغي جميع فعالياتها اليوم حدادًا على شهداء فلسطين

 

منظمة الصحة العالمية

وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الثلاثاء، حول الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة لإقليم شرق المتوسط إن المستشفى كان يعمل وبه مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به. وذكر أنه كان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقى أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبا.

وأضاف أن تنفيذ تلك الأوامر مستحيل لعدة أسباب منها انعدام الأمن والظروف الحرجة للكثيرين من المرضى وعدم توفر سيارات الإسعاف وأماكن الإيواء البديلة للنازحين.

الهجوم المروع على المستشفى المعمداني

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أدان بأشد العبارات "الهجوم المروع على المستشفى المعمداني" وأبدي تعاطفه مع أسر الضحايا.

وجدد رفض الهجمات ضد المدنيين، وأكد أن مرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي، وقال "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن. يجب أن يتوقف العنف والرعب".

استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، ليلى بكر، استنكرت قصف المستشفى. وقالت: على العالم أن يتحرك فورا لإنهاء دائرة العنف وحماية الأبرياء. استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي جريمة لا يجب التساهل معها.

 

 

 

 

 

كين مالكوم قطاع غزة بريطانيا أعمال إرهابية الشرق الأوسط

مواد متعلقة

«الصحة العالمية»: الوضع بغزة يخرج عن السيطرة للعجز فى إيصال المساعدات

رئيس وزراء اليونان يلغى زيارته لإسرائيل

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى إلى 290 ألفًا و50 جنديًا منذ بداية الحرب

روسيا: قصف مستشفى المعمدانى "جريمة وتجرد من الإنسانية"

بايدن إلى إسرائيل لتقديم المساعدة العسكرية فى حرب غزة

مواجهات بين شباب فلسطينى والاحتلال شمال جنين

3200 شهيد جراء القصف الإسرائيلى فى غزة

الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

بعد مجزرة "المعمدانى" فى غزة.. بايدن يصل إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل