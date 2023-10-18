الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلغي جميع فعالياتها اليوم حداداً على شهداء فلسطين

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

 أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ بمقر الحملة الرئيسي، وذلك حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين.

وأكدت الحملة أن ذلك أيضا يأتي تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الوحشي والمتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

هذا وكانت أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

وإذ تستنكر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.

فإن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي تعتبر هذا القصف المتعمد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية.

وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غزة فلسطين الحملة الرسمية

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