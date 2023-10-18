الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل سفر بعثة الأهلى لتنزانيا لمواجهة سيمبا فى الدورى الإفريقى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادربعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة في طريقها إلي دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب مبارياته بافتتاح النسخة الأولي للدوري الإفريقي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني قائمة الفريق التي ستطير إلى تنزانيا وتشهد غياب كل من محمود متولي وعمرو السولية وصلاح محسن وكريم فؤاد للإصابة، وسيتم تحديد موقف الثنائي كريم نيدفيد ورامي ربيعة على هامش المران الأخير اليوم قبل السفر، بينما أعلن طبيب الأهلي جاهزية  أمام عاشور للمباراة بعد انتظامه في التدريبات علي فترتين عقب إصابته في قصبة الساق خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

 ويخوض الفريق الأول تدريباته صباحا باستاد مختار التتش قبل السفر مساء اليوم قبل تناول وجبة الغذاء في مطعم النادي ثم التوجه بعد ذلك إلى مطار القاهرة واستقلال الطائرة الخاصة.

أنهى الجهاز الإداري لفريق الأهلي كل الترتيبات الخاصة برحلة السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ووضع كولر برنامجه قبل السفر، حيث يخوض الفريق مرانا وحيدا في تنزانيا غداً الخميس ثم يخوض المباراة في اليوم التالي، ثم يعود للقاهرة مباشرة استعدادًا لمواجهة الإياب، التي ستقام 24 أكتوبر الحالي.

رئيس بعثة الأهلي يتواصل مع سفارة مصر في تنزانيا

واجتمع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، مع خالد بيبو، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري قبل سفرهما إلى دار السلام لتنسيق كل الأمور هناك.

وطلب قنديل من بيبو وسمير عدلي إنهاء إجراءات حجز الفندق وتسكين الجميع بحيث تصعد البعثة مباشرة إلى غرفهم دون انتظار، كما أكد لهما ضرورة مراجعة ومعاينة ملعب التدريب ووسائل التنقلات من المطار للفندق والعكس إلى الملعب. 

كما أجري طارق قنديل، عضو المجلس الأحمر اتصالًا هاتفيًا بالسفارة المصرية هناك؛ للترتيب لكل الأمور، خاصة في ظل وجود اجتماعات سيحضرها بصفته ممثلا للنادي الأهلي مع جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف غداً الخميس.

كولر الاهلى بعثة الفريق سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

هل يشارك إمام عاشور مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى دورى السوبر الإفريقى؟

تفاصيل رحلة الأهلى لتنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى السوبر الإفريقى

الليلة.. الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى بالسوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

بعد مجزرة "المعمدانى" فى غزة.. بايدن يصل إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل