تفاصيل سفر بعثة الأهلى لتنزانيا لمواجهة سيمبا فى الدورى الإفريقى

تغادربعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة في طريقها إلي دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب مبارياته بافتتاح النسخة الأولي للدوري الإفريقي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني قائمة الفريق التي ستطير إلى تنزانيا وتشهد غياب كل من محمود متولي وعمرو السولية وصلاح محسن وكريم فؤاد للإصابة، وسيتم تحديد موقف الثنائي كريم نيدفيد ورامي ربيعة على هامش المران الأخير اليوم قبل السفر، بينما أعلن طبيب الأهلي جاهزية أمام عاشور للمباراة بعد انتظامه في التدريبات علي فترتين عقب إصابته في قصبة الساق خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

ويخوض الفريق الأول تدريباته صباحا باستاد مختار التتش قبل السفر مساء اليوم قبل تناول وجبة الغذاء في مطعم النادي ثم التوجه بعد ذلك إلى مطار القاهرة واستقلال الطائرة الخاصة.

أنهى الجهاز الإداري لفريق الأهلي كل الترتيبات الخاصة برحلة السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ووضع كولر برنامجه قبل السفر، حيث يخوض الفريق مرانا وحيدا في تنزانيا غداً الخميس ثم يخوض المباراة في اليوم التالي، ثم يعود للقاهرة مباشرة استعدادًا لمواجهة الإياب، التي ستقام 24 أكتوبر الحالي.

رئيس بعثة الأهلي يتواصل مع سفارة مصر في تنزانيا

واجتمع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، مع خالد بيبو، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري قبل سفرهما إلى دار السلام لتنسيق كل الأمور هناك.

وطلب قنديل من بيبو وسمير عدلي إنهاء إجراءات حجز الفندق وتسكين الجميع بحيث تصعد البعثة مباشرة إلى غرفهم دون انتظار، كما أكد لهما ضرورة مراجعة ومعاينة ملعب التدريب ووسائل التنقلات من المطار للفندق والعكس إلى الملعب.

كما أجري طارق قنديل، عضو المجلس الأحمر اتصالًا هاتفيًا بالسفارة المصرية هناك؛ للترتيب لكل الأمور، خاصة في ظل وجود اجتماعات سيحضرها بصفته ممثلا للنادي الأهلي مع جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف غداً الخميس.