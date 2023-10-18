الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عنيك فى عنينا" تهدي مستشفيات الرمد اجهزة تشخيص وعلاج امراض العيون

مؤسسة صناع الخير
مؤسسة صناع الخير

اهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، ثلاثة اجهزة طبية حديثة فى مجال تشخيص وعلاج امراض العيون لاقسام الرمد بمستشفى بدر بجامعة حلوان ومستشفيات رمد المحلة الكبرى ورمد البحيرة وذلك ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمي والتى تنفذها المؤسسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء واشراف ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.


من جانبه اوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ان الاجهزة التى تم اهدائها تتضمن جهاز ضغط العين (air buff) الذى يعمل على  قياس الضغط داخل مقلة العين، من أجل استبعاد الأمراض أو الحالات التي يصاحبها ارتفاع في الضغط داخل العين، والتي تؤدي الى ضرر دائم لعصب الرؤية، حتى الإصابة بالعمى وجهاز التشخيص لامراض العيون (slit lamp) وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين بأكملها تحت تكبير عالٍ كما يسمح بقياس العمق. 

بالاضافة الى الأوتوكلاف الطبية وهي أجهزة للتعقيم (قتل جميع الجراثيم والبكتيريا. في هذه المرحلة، يتم القضاء على تعقيم جميع البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، والفطريات، والجراثيم.

 

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واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير من خلال مبادرة عنيك فى عنينا نجحت على مدار العام فى  اهداء  9 اجهزة طبية مختلفة لاقسام الرمد ب9 مستشفيات جامعية وعامة منها طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والقاهرة الفاطمية ورمد الاسكندرية واقسام الرمد جامعة سوهاج وقناة السويس والمعهد التذكاري للعيون بالجيزة فضلا عن مستشفيات رمد دمنهور ورمد المحلة الكبري واقسام الرمد بمستشفيات بدر بجامعة حلوان بتكلفة اجمالية وصلت 3 مليون جنيه.

 

خدمات


وأوضح عبدالفتاح أن ذلك ياتي في إطار دعم المؤسسة لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون الأهالي فى القرى  والتشخيص المبكر، وتوفير احتياجاتهم من الادوية والنظارات الطبية وجراحات العيون وتسليم النظارات وإجراء الجراحات المطلوبة بالمجان، علاوة على رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبى لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

 

صناع الخير التحالف العيون المحلة الكبري وزيرة التضامن الأمراض جامعة حلوان هانى عبدالفتاح مرضى العيون

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