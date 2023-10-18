الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الصحة العالمية»: الوضع بغزة يخرج عن السيطرة للعجز فى إيصال المساعدات

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة؛ بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وأشار عبر حسابه الرسمي منصة "إكس" إلى أنه مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا، مشددًا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود.

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منظمات حقوقية تدين بأشد العبارات قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة

الأمين العام يدعو لوقف فورى لإطلاق النار 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بين إسرائيل وفلسطين.

وفي حديثه خلال قمة ركزت على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، دعا جوتيريش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" الذين تحتجزهم حماس، والذين لا يقل عددهم عن 199 شخصا، وبينهم العديد من الأجانب.

السماح الفورى بوصول المساعدات الإنسانية

وأضاف جوتيريش أنه يتعين على إسرائيل السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، للاستجابة إلى الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، الذين تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم.

وقال "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لتوفير الوقت والمكان الكافيين للمساعدة في تحقيق مناشدتى الاثنتين، وتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة التي نشهدها.

وأوضح أن الكثير من الأرواح، ومصير المنطقة بأكملها، في وضع حرج.

جيش الاحتلال يواصل غاراته

وعمد جيش الاحتلال، طوال الأيام الماضية، على توجيه إنذار تهديد بقصف المستشفيات داعيا لإخلائها، في حين رفضت الطواقم الطبية الاستجابة لذلك.

وأثيرت حالة من الغضب والتنديد بعدما قصف الاحتلال مستشفى المعمداني، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الشهداء، جاء في هجوم مروع بات يسمى مجزرة القرن الـ21.

واستمرار جيش الاحتلال في غاراته، يأتي على الرغم من أن المطالب والدعوات الإقليمية والدولية بضرورة وقف الحرب على غزة، في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال هناك.

في حين تشير المعلومات الواردة من إسرائيل إلى أن جيش الاحتلال يهيئ عناصره لحرب طويلة الأمد، في خطوة يصفها الكثير من المحللين بأنها محاولة من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على الفشل الذريع، بعد تكبُّد الاحتلال خسائر وضربات غير مسبوقة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.

المساعدات الإنسانية انطونيو جوتيريش إسرائيل الصحة العالمية خارج السيطرة

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