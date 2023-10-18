الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: قصف مستشفى المعمداني أنهى القمة الرباعية في الأردن

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

 قالت وكالة رويترز، إن الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة دمرت وأنهت القمة التي كان من المفترض عقدها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني.

 مستشفى المعمداني

وأوضحت "رويترز" أن ما حدث في مستشفى  المعمداني في غزة أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وتدمير المهمة الدبلوماسية للرئيس الأمريكي جو بايدن  حيث وصل  إلى إسرائيل اليوم الأربعاء.

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المستشار الألماني يدين بأشد العبارات استهداف مستشفى في غزة

رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط 

وقالت الوكالة إنه كان من المفترض أن تؤدي رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط إلى تهدئة المنطقة، حتى مع إظهار الدعم الأمريكي لـ حليفتها إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على حركة حماس، ولكن بعد انفجار المستشفى، ألغى الأردن النصف الثاني الحاسم من برنامج رحلة بايدن وهى قمة مخطط لها في عمان مع قادة الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية لتعزيز المساعدات لغزة وتجنب حرب أوسع نطاقا.

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

 الدمار في مستشفى المعمداني 

وقالت وكالة رويترز إن مشاهد الدمار من مستشفى المعمداني في قطاع غزة كانت مروعة حتى بمعايير الأيام الاثني عشر الماضية، والتي واجهت العالم بصور لا هوادة فيها.

 وقال رئيس الدفاع المدني في غزة إن عدد القتلى في حادث المستشفى بلغ 300 شخص، بينما قدرت مصادر وزارة الصحة العدد بـ 500 شخص وقال المتحدث باسم الوزارة الفلسطينية أشرف القدرة إن رجال الإنقاذ ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض.

وقال إبراهيم النقعة وهو طبيب بالمستشفى لرويترز "هذا المكان خلق ملاذا آمنا للنساء والأطفال، من هرب من القصف الإسرائيلي جاء إلى هذا المستشفى، وأضاف أن العاملين بالمستشفى كانوا يعملون بشكل طبيعي مساء الثلاثاء ولم يتلقوا أي تحذير عندما وقع الانفجار في المبنى.

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