الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا، تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات عاجلة تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها المشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل ويمكن إرسال المساعدات إلى مركز مار مرقس بمدينة نصر

وعلى صعيد آخر أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.