النائب أحمد عاشور: استهداف مستشفى بغزة جريمة ضد الإنسانية

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن استهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى بمثابة إبادة جماعية وجريمة بشعة ضد الإنسانية.

وشدد عاشور، في بيان له اليوم، على ضرورة تحويل هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق غزة والإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن دور المجتمع الدولي الذي يقف بمثابة المتفرج؟، لا سيما المنظمات الدولية التي عجزت عن حماية دماء الفلسطينيين.

وتعجب عاشور من كيل الغرب بميكالين والتعاطف مع الكيان الصهيوني وعدم التحرك جراء ما حدث في غزة واستهداف المدنيين والآمنين وإرهاق الأرواح بهذا الشكل ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أمس الثلاثاء مستشفى الأهلي المعمداني بغزة بضربة جوية أدت الى استشهاد المئات من المرضى والجرحى.

قصف المستشفى انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني

ورأت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي للمستشفى، كما أدان الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم مغازي للاجئين في غزة أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، في بيان لها: “أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة أطفال ونساء في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة”.