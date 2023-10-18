الرئيس السيسى يطالب المجتمع الدولى بوقف التصعيد فى غزة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي بوقف الحرب على غزة، ووقف التصعيد.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الصعوبة والخطورة في ظل التصعيد في غزة الخطير والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.

وأضاف الرئيس السيسي: "زيارتكم لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وتابع: "تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق غايتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق السلام والأمن بالشرق الأوسط وبما ينعكس على أمن القارة الأوروبية.