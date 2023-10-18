الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العالم يدين وحشية إسرائيل فى قصف مستشفى المعمدانى

قصف مستشفي المعمداني
قصف مستشفي المعمداني

توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، الذين كانوا يحتمون به خوفًا من الحرب الدائرة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي

وفي نيويورك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القصف الإسرائيلي للمستشفى، كما أدان الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم مغازي للاجئين في غزة أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وبدوره.. أدان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، هذا الهجوم الوحشي، قائلًا: "كان يعمل به مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به، وكان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقى أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبًا".

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وأضاف أن تنفيذ تلك الأوامر مستحيل لعدة أسباب منها انعدام الأمن والظروف الحرجة للكثيرين من المرضى، وعدم توفر سيارات الإسعاف وأماكن الإيواء البديلة للنازحين.

تنديد اليونيسف بالهجوم

من جهتها، أصدرت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، بيانًا قالت فيه: "أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة أطفال ونساء في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة"، مضيفة: "إن الهجوم يؤكد التأثير المميت الذي تحدثه هذه الحرب المستمرة على الأطفال والعائلات، ففي 11 يومًا فقط فقد مئات الأطفال حياتهم بشكل مأساوي- لا يشمل ذلك وفيات اليوم- وأصيب الآلاف بالجروح، ونزح أكثر من 300 ألف طفل من منازلهم".

وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بأشد العبارات "الهجوم المروع على المستشفى المعمداني"، وأبدي تعاطفه مع أسر الضحايا، مجددًا رفض الهجمات ضد المدنيين، مؤكدًا أن مرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي، قائلًا: "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن، يجب أن يتوقف العنف والرعب".

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