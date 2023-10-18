الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد مجزرة "المعمدانى" فى غزة.. بايدن يصل إلى إسرائيل

بايدن
بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، أعلن الأردن، مساء أمس، أنه قرر إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. 

يأتي ذلك بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع 500 شهيد، إذ حمّل العاهل الأردني إسرائيل المسئولية عن "المجزرة"، واعتبر أن "هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها"، مطالبًا إسرائيل بوقف "عدوانها الغاشم على غزة فورًا".

بايدن أمريكا غزة إسرائيل إنفجار مستشفى المعمداني

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