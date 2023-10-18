آسيا تايمز: مصر داعم رئيسي لفلسطين

قالت صحيفة "آسيا تايمز" إن مصر دعمت القضية الفلسطينية على مر التاريخ ومازالت تدعمها، كما تتخذ المزيد من الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني.

دور مصري قوي لدعم غزة

وأوضحت "آسيا تايمز"، أنه مع استمرار الأزمة بين إسرائيل وفلسطين، فإن قدرًا كبيرًا من التركيز يتحول نحو مصر، حيث تشترك مصر في الحدود مع إسرائيل وغزة وهو القطاع الضيق من الأراضي الفلسطينية الذي يقع حاليا تحت الحصار من قبل إسرائيل.

وتابعت "آسيا تايمز" أن مصر تقوم بعمل متوازن في إدارة العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وتعرب مصر دائما عن التزامها بالقضية الفلسطينية، وذلك لأن سعي فلسطين لتقرير مصيرها هو قضية عربية وإسلامية مركزية، وأيضًا، ونظرًا للقرب الجغرافي، لذا أي تصعيد في غزة سيكون له تأثير مباشر على المصالح الوطنية المصرية.

وأردفت "آسيا تايمز" وينعكس هذا الموقف في رد فعلها على اندلاع أعمال العنف الأخيرة وقد اتخذت مصر عدة خطوات لدعم الفلسطينيين من بينها تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات المصرية، وزيادة الدور في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار لذا هذه الخطوات تجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في الصراع وستساعد في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية”.

اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى في غزة

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق إن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وإطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع يعني منحها "الفيتو" على هذه المطالب الإنسانية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، أن إسرائيل تحاول التنصل من مسئوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على القطاع، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.