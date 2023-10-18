الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آسيا تايمز: مصر داعم رئيسي لفلسطين

فلسطين
فلسطين

قالت صحيفة "آسيا تايمز" إن مصر دعمت القضية الفلسطينية على مر التاريخ ومازالت تدعمها،  كما تتخذ المزيد من  الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني.

دور مصري قوي لدعم غزة

وأوضحت "آسيا تايمز"، أنه مع استمرار الأزمة بين إسرائيل وفلسطين، فإن قدرًا كبيرًا من التركيز يتحول نحو مصر، حيث  تشترك مصر في الحدود مع  إسرائيل وغزة وهو القطاع الضيق من الأراضي الفلسطينية الذي يقع حاليا تحت الحصار من قبل إسرائيل.

وتابعت "آسيا تايمز" أن مصر تقوم بعمل متوازن في إدارة العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وتعرب مصر دائما عن التزامها بالقضية الفلسطينية، وذلك لأن سعي فلسطين لتقرير مصيرها هو قضية عربية وإسلامية مركزية،  وأيضًا، ونظرًا للقرب الجغرافي، لذا أي تصعيد في غزة سيكون له تأثير مباشر على المصالح الوطنية المصرية. 

وأردفت "آسيا تايمز" وينعكس هذا الموقف في رد فعلها على اندلاع أعمال العنف الأخيرة وقد اتخذت مصر عدة خطوات لدعم الفلسطينيين من بينها تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات المصرية، وزيادة الدور في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار لذا هذه الخطوات تجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في الصراع وستساعد في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية”.

txt

رئيس حزب التجمع: ما يحدث الآن في غزة يضع العالم في لحظة تاريخية مغايرة لكل ما سبق

اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى في غزة

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق إن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وإطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع يعني منحها "الفيتو" على هذه المطالب الإنسانية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، أن إسرائيل تحاول التنصل من مسئوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على القطاع، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

txt

منظمات حقوقية تدين بأشد العبارات قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة

مصر آسيا تايمز الفلسطينى إسرائيل غزة فلسطين

مواد متعلقة

"تايم" الأمريكية: وضع غزة كارثى.. ولا ملاذ آمن

نيويورك تايمز: إلغاء قمة الأردن أفشل مهمة بايدن فى إسرائيل

تبعات إلغاء قمة الأردن.. إحراج دبلوماسي لبايدن وتراجع الدعم لإسرائيل

مأساة أطفال غزة.. "بى بى سى" ترصد معاناة الناجين من "قصف المعمدانى"

رويترز: قصف مستشفى المعمدانى أنهى القمة الرباعية فى الأردن

ازدواجية واضحة.. الجمهوريون يطالبون بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين للولايات المتحدة

مؤرخ إسرائيلى: سياسات نتنياهو المتطرفة السبب فى التصعيد الحالى بغزة

المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نيويورك تايمز: إلغاء قمة الأردن أفشل مهمة بايدن فى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس