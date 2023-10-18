الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب التجمع: ما يحدث الآن في غزة يضع العالم في لحظة تاريخية مغايرة لكل ما سبق

سيد عبد العال رئيس
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن ما يحدث الآن في قطاع غزة،  يضع مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، وربما العالم في لحظة تاريخية مغايرة لكل ما سبق، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تعيد ترتيب المنطقة بحيث لا تكون مؤثرة عسكريًا أو الوفود السياسية على القرار العالمي.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم الأربعاء،أن مجزرة مستشفى المعمدانى، نقطة تحول خطيرة فى أساليب العدوان الصهيونى على شعب فلسطين بغزة، والتى بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.

وأكد، أن كل ذلك يهدف إلى محو وإبادة شعب غزة من الوجود، موضحًا أن ضرب مستشفى المعمدانى بالصواريخ يعتبر تواطؤ من الدول التى صمتت على كل هذه الجرائم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وكان أدان حزب التجمع، المجزرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني، مؤكدًا تأييده الكامل للموقف الرسمي المصري من العدوان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، موضحا أنه كان ولا يزال داعما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء أمس، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 810 أشخاص، من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

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