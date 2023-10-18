الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أهم القطاعات المرشحة لتعميق وتوطين التصنيع المحلى بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قطعت الدولة خطوات مهمة، في مرحلة التثبيت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وما تحقق من إنجاز في تطوير البنية الأساسية، بما تتضمنه شبكة ضخمة للطرق والمواصلات ومشروعات الطاقة وفورات في الكهرباء والغاز، وجيل جديد من المدن العمرانية.

وتبنت الدولة قضية  توطين وتعميق التصنيع  المحلي وأهدافه قديمًا ومتجددًا وتحقيقه الضرورة الوطنية، ولم يكن تعميق التصنيع الاقتصار على تصنيع منتجات نهائية أو وسيطة اعتمادا على مكونات مستوردة كليًا أو جزئيًا، سواء أكانت مستلزمات إنتاج أم آلات ومعدات، بل السعي إلى إنتاج المكونات محليًا، ما يؤدي إلى رفع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية أو الوسيطة لتقليل الاستيراد ورفع مستوى الاعتماد على الذات في التنمية والوفا باجتياح الوطن سواء لأغراض الإنتاج الاستهلاك. 

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قطاعات مرشحة لتعميق التصنيع المحلي بها 

كشف تقرير صادر من العهد القومي للتخطيط، عن أهمية مشروع تعميق التصنيع المحلي، كما يتناول أحد الفصول الصناعات المرشحة للتعميق، والتي تحقق زيادة درجة التكامل الإنتاجي للاقتصاد المصري وتحقق الأمن القومي بمفهومه الواسع.

وأشار إلى أن هناك قائمة أولية للصناعات المرشحة للتعميق، على أن تخضع هذه القائمة للتدقيق والتطوير، ومنها الصناعات المعدنية كالحديد والصلب، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات وقطع الغيار، الصناعات الكيماوية من منتجاتها الأسمدة والمبيدات والورق ومواد البناء والأحماض والأملاح والدهانات.

ولفت إلى أن الصناعات المرشحة للتعميق على سلم أولويات الدولة المصرية الصناعات البتروكيماوية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمطاط واللدائن والبلاستيك والألياف والخيوط الصناعية، بالإضافة إلى ذلك الصناعات الهندسية ومن منتجاتها الأجهزة المنزلية والسيارات والآلات والمعدات، وغيرها من المنتجات التي تستخدم في القطاعات الإنتاجية والصناعات الإلكترونية والحاسبات والمحمول واللوحية ومكونات وألواح الطاقة الشمسية. 

ونوه بأنه تأتي ضمن أولية الصناعات المرشحة للتعميق الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعات السكك الحديدة، منها القاطرات والجرارات وعربات القطارات البضائع والركاب وعربات مترو الأنفاق والمونوريل وأنظمة الإشارات والمزلقانات. 

وخرجت مصر إلى مسار النمو المرتفع والمستدام، وهو ما يعد هدفًا استراتيجيًا من أهداف تعميق التصنع المحلي، بالإضافة إلى أن العمل بدأ على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في محتلف المجالات الصناعية، ومواصلة جهود توطين التصنيع المحلي في الدولة.

تعميق توطين الصناعة المصرية المرشحة

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