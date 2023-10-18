الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا تُعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمدانى بقطاع غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني بقطاع غزة

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جراء اعتداء قوات الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم: تُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

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اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

وفي وقت سابق، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، أن قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي خلف أكثر من 800 شهيد فلسطيني، هو "جريمة حرب"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وقال فقيه، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": لا توجد كلمات تعبر بشكل كامل عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي للمستشفى في غزة اليوم، والذي أدى إلى مقتل المئات من الأشخاص.

وشدد على أن استهداف مستشفى يعتبر ملاذًا آمنًا بموجب القانون الإنساني الدولي يعد جريمة حرب، مضيفًا: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن".

واستشهد ما يزيد على 800 فلسطيني، وأصيب مئات آخرين خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن فصائل فلسطينية هي المسئولة عن قصف المستشفى.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة

وفي وقت سابق، قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مما يُعرض المرضى للخطر.

وأوضحت أن الهلال الأحمر الدولي تكثف الاتصالات مع سفارات دول العالم؛ لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت أن الهلال الأحمر المصري أبدت استعداداتها لإيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة إن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

 

 

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