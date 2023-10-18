الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" بأسوان يطلق المعسكر الأول لمبادرة "دوي" لتمكين الفتيات

الفعاليات
الفعاليات

انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة أسوان الثانوية بنات بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بأسوان. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود لاستمرار ومواصلة فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين. 

 

تفاصيل المعسكر الأول 

 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن المعسكر يضم 192 طالبة ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم  دوائر حكى للفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة، وأعمال الصلصال، والرسومات الجدارية، فضلًا عن تقديم عروض وفقرات غنائية واستعراضية، وأيضًا تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم. 

 

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 26 ألف 600  من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ). 

 

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام. 

 

وفى سياق آخر كان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة الانتقالية المنوط بها تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بمنظمة الأمم المتحدة وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
المجلس القومى للمرأة فى أسوان المبادرة الوطنية دوى المعسكر الأول تمكين الفتيات التوعية المجتمعية

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