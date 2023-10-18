الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فاينانشال تايمز: إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إلى غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بينما يواجه القطاع أزمة إنسانية وكارثة غير مسبوقة.

التصعيد في غزة 

وقالت الصحيفة: مصر هي الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشترك في الحدود مع غزة ويعد معبر رفح وسيلة محتملة لإيصال المساعدات إلى غزة وخروج الناس منها، لكن هذا الطريق يظل مغلقاً حتى الآن.

وأضافت: “ما يحدث على الأرض هو أنه من الجانب المصري، وصلت شاحنات محملة بالمساعدات بالقرب من المعبر الحدودي وهناك الكثير من المساعدات تنتظر الدخول إلى غزة، وعلى الجانب الفلسطيني، ينتظر يوميا المئات من حاملي الجنسيات المزدوجة فتح المعبر ليتمكنوا من العبور في اتجاه مصر ولكن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات”.

وتابعت: “نعم، إسرائيل لا تريد أن تصل المساعدات إلى غزة. وقد هددت بالفعل بضرب شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة. وتشعر مصر بالقلق من أنه دون المساعدات الإنسانية ونظراً لتدهور الوضع في غزة، قد يتدفق سكان غزة عبر الحدود وهم يخشون أن ترغب إسرائيل في تسهيل ذلك. وربما تريد طردهم. لذا فإن موقفها هو أن تقوم بتوصيل المساعدات إلى غزة. الفلسطينيون سيبقون هناك. ويظل المعبر الحدودي مغلقا لحين التوصل إلى اتفاق”.

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غزة المساعدات الإنسانية أزمة انسانية فاننشال تايمز الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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