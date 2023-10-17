ماك شرقاوى: نتنياهو يريد تنفيذ المخطط التوسعى وتفريغ غزة من أهلها (فيديو)

علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي على قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة، قائلًا: "تعازينا لإخوتنا وأشقائنا في غزة، ونحتسب من قضى نحبه من الشهداء، قصف مستشفى المعمداني يعتبر جريمة من جرائم الكيان الصهيوني المحتل في أراضينا الحرة في فلسطين، جريمة جديدة تُسجل في التاريخ".

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن قصف المستشفيات في العمليات العسكرية يعتبر جريمة من جرائم الحرب، لافتًا إلى أن العالم يضع عصابة سوداء على عينيه، وما يحدث فوق الخيال، ولم نكن نتوقعه أبدًا.

سياسة الأرض المحروقة

وأكد أن إسرائيل تريد إفراغ قطاع غزة وتستهدف القطاع، وتستخدم سياسة الأرض المحروقة، لافتًا إلى أن الـ19 كيلو الأولى من قطاع غزة أصبحت ركامًا، و30 ألف منزل للفلسطينيين تم هدمها، بحسب آخر إحصائيات، وتهجير 1.2 مليون من قاطني شمال غزة إلى جنوبها مع وعد الكاذب والمنافق الإسرائيلي أنها سوف تكون مناطق آمنة، هذه المناطق الآمنة التي نزح إليها الفلسطينيون تلقى الضربات حتى رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن نتنياهو يريد تنفيذ المخطط التوسعي وتفريغ غزة من أهلها.