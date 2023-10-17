الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلنًا دعمه للرئيس السيسي.. مواطن: وضع مصر على مسار الجمهورية الجديدة (فيديو)

مواطن
مواطن

اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بتقديم الكثير من المشروعات التنموية للارتقاء بحياة المواطنين، في إطار الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، ضمن مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار سنوات.

مواطن: الرئيس السيسي وفر الأمان والاستقرار للمواطنين (فيديو)

مواطن: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاستقرار ( فيديو)

قال أحد المواطنين إنه يدعم المرشح المحتمل السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بأنحاء  الجمهورية.

وأضاف أن جهود الرئيس السيسي على مدار السنوات الـ10 الأخيرة، ساهمت بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وأعاد الاستقرار للشارع المصري.

 

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأشار وفد الكيانات الشبابية إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام.

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