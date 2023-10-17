مواطن: الرئيس السيسي أقام مشروعات تنموية ضخمة (فيديو)

اهتم العديد من المواطنين بدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والترويج للمشروعات التي نفذها الرئيس خلال السنوات الماضية، مطالبين جموع المواطنين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي لكي يكمل تنفيذ مشروعاته التي بدأها والتي خدمت كل مكان في مصر.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بسبب ما قدمه للفقراء داخل البلاد من مشاريع تنموية ضخمة، وتبديل العشوائيات بمناطق تليق بالمواطنين، وذكر أن تطوير مترو الأنفاق والتوسع في شبكاته كان من أفضل المشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية، وذلك لأن معظم المواطنين يعتمدون بشكل كبير على المترو في التنقل.

وأضاف أن الرئيس السيسي خير حاكم لمصر بعدما قضى على الجماعات المخربة ونشر الأمان والاستقرار في ربوع مصر، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليكمل ويستمر في التصليح والتطوير.

قوة مصر الناعمة

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبهم أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعقد الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.