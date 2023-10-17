الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد بعض المنشآت الطبية (صور)

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية وعدد من المنشآت الصحية، والتي شملت: مركز طب أسرة العمراوي، مركز الصحة المهنية، مستوصف صدر المعمورة، استكمالًا للجولة التفقدية التي بدأتها وكيل الوزارة لجميع المنشآت الصحية بمنطقة المنتزه الطبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان- الدكتور خالد عبدالغفار بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية.

تفقد سير العمل بمركز طب أسرة العمراوي 

بدأت وكيل الوزارة والوفد المرافق لها الزيارة بمركز طب أسرة العمراوي، وتم المرور على عيادة تنظيم الأسرة وعيادة النساء والباطنة، كما تم تفقد سير العمل بمبادرة فحص ما قبل الزواج وطب الأسرة، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم الأساسية وكيفية حفظها وكذلك تطعيم كوفيد 19، كما تم المرور على الصيدلية للتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية وكذلك الألبان بالمرحلة 1 و2 تم متابعة سير العمل بقسم الأشعة وتفقد سكن الأطباء.

 تفقد العمل بعيادات مركز الصحة المهنية

 تلى ذلك المرور على مركز الصحة المهنية وتفقد عيادات الرمد والجلدية والأطفال والنساء والأمراض النفسية، وكذلك عيادة الطب الطبيعي والروماتيزم وعيادة الأسنان، وتم التأكد من سير العمل.

متابعة توافر العلاج بمستوصف صدر المعمورة

ثم توجهت لمستوصف صدر المعمورة وتم متابعة سير العمل وتقديم الخدمات الصحية المختلفة، وتم المرور على مركز علاج الحساسية عيادة القلب وعيادة الدرن لمتابعة تسجيل واختبار الحالات، وكذلك المعمل والأشعة، كما تم المرور على الصيدلية لمتابعة توافر العلاج.

وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة على ضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات الطبية المتاحة، وتذليل أي صعوبات تواجه المريض في تلقي الخدمة الطبية.

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
وكيل وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية المنشآت الصحية صحة الإسكندرية العيادات التخصصية

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