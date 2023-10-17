خبير قانونى: الأمم المتحدة فشلت فى احتواء أزمات القضية الفلسطينية

واصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، رصد وتحليل الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والتوقعات المأمولة من قمة القاهرة للسلام المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وقال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه على المصريين الوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لإحباط مخطط تصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا أن كل ما يحدث من إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية، وتخالف أهداف الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمم المتحدة فشلت في احتواء الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يحدث من الفلسطينيين في الدفاع عن دولتهم، هو حق يكفله القانون الدولي.